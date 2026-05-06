Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,57 Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das war mehr als von Experten gedacht. Auch der um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar (21,5 Mrd Euro) gestiegene Umsatz lag höher als von Analysten erwartet. Das Management um den seit Kurzem amtierenden Chef Josh D'Amaro geht davon aus, auch im zweiten Geschäftshalbjahr das Wachstum beschleunigen zu können. Die Aktie kletterte vorbörslich um fast vier Prozent.