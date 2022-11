Ist das Rennen um die Abgeordnetenkammer aber auch dann noch eng, wenn diesseits des Atlantiks fast schon der Morgen graut und die Hochrechnungen zu Dutzenden hart umkämpften Sitzen an der Westküste reinkommen, könnte es nach Einschätzung von Experten wohl Tage dauern, bevor feststeht, wer künftig im Repräsentantenhaus an der Macht ist. In Kalifornien etwa dauert es oft Wochen, bis alle Stimmzettel ausgezählt sind, da in dem Bundesstaat auch Briefwahlunterlagen berücksichtigt werden, wenn sie erst Tage nach der Wahl eingehen, so lange die Umschläge spätestens am Wahltag selbst abgestempelt wurden, also am 08. November. Auch Nevada und der Bundesstaat Washington handhaben dies so.