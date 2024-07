Kursrückschlag nach Börsengang keine Seltenheit

In diesem Jahr gab es bisher 104 Börsengänge in den USA. Von ihnen fielen 24 in ihrem ersten Handelsmonat um 20 Prozent oder mehr unter den jeweiligen Angebotspreis, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten. Von diesen Unternehmen hat jedoch nur BrightSpring Health Services beim Börsengang mehr als 500 Millionen Dollar eingenommen, wie die Daten zeigen.