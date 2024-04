Für Stefan Schneider, Pharma-Analyst bei der Bank Vontobel, drängt sich die Frage auf, warum die Aktien vor dem Anstieg der letzten Tage zuvor so viel eingebüsst hatten. Denn Neuigkeiten gab es kaum oder gar nicht. Schneider führt als möglichen Grund ein gewisses Desinteresse der Investoren an. Eins ist für den Analysten klar: Sandoz hat Potenzial, sofern das Unternehmen das Wachstum beschleunigen und die Marge steigern kann. So wie es bei der Abspaltung von Sandoz von Novartis im letzten Oktober auch als Ziel formuliert wurde.