Paramount hatte seine Offerte zuletzt nachgebessert. Zwar blieb der Preis von 30 Euro ‌pro Aktie unverändert, doch lockt der Konzern nun mit einer zusätzlichen Verzögerungsprämie: Warner-Aktionäre sollen 25 Cent je Anteilsschein für jedes Quartal ab 2027 ​erhalten, in dem die Transaktion noch nicht abgeschlossen ​ist. Zudem erklärte sich der ​CBS-Eigner bereit, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner bei ‌einem Platzen des Netflix-Deals zahlen müsste. Die Offerte bewertet Warner inklusive Schulden mit 108,4 Milliarden Dollar.