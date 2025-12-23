Am Montag war bekanntgeworden, dass der US-Softwaremilliardär Larry Ellison das Paramount-Angebot mit einer persönlichen Finanzierungsgarantie stützt. Der Gründer des Datenbankkonzerns Oracle, der zu den ⁠reichsten Personen der Welt gezählt wird, sagte 40,4 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Übernahmeangebots von Paramount Skydance zu. Die TV- und Filmfirma gehört Ellisons Sohn David. ​Damit wollen die Bieter offenbar die Kritik von ‌Warner Bros Discovery ausräumen, die Offerte sei ‍nicht solide finanziert. Am eigentlichen Barangebot über 108,4 Milliarden Dollar ändert sich nichts.