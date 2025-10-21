Früheren Medienberichten zufolge hat die Firma eine Offerte des Rivalen Paramount Skydance von 20 Dollar je Aktie unlängst als zu niedrig zurückgewiesen. Dem TV-Sender CNBC zufolge gehören der Streamingdienst Netflix und der Medienkonzern Comcast, der unter anderem den TV-Sender NBC betreibt, zu den Interessenten. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den CNBC-Bericht zunächst nicht verifizieren.