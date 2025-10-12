Dem Bericht zufolge prüft Paramount unter der Führung von David Ellison nun mehrere Optionen. Dazu zählten eine Erhöhung des Angebots, ein direkter Appell an die Aktionäre oder die Sicherung zusätzlicher Unterstützung durch einen Finanzpartner. Stellungnahmen von Warner Bros und Paramount lagen zunächst nicht vor.