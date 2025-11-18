Paramount Skydance bereitet seit Längerem eine Übernahme des Rivalen vor. Hinter dem Vorhaben steht die Familie Ellison, zu der Skydance-Chef David Ellison und sein Vater, der milliardenschwere Oracle-Mitbegründer Larry Ellison, gehören. Warner Bros Discovery, zu dem unter anderem HBO, CNN und das Filmstudio Warner Bros gehören, leidet unter dem Rückgang seines Fernsehgeschäfts und erwägt seit Oktober verschiedene Optionen wie eine Aufspaltung oder einen Verkauf. Auch die Medienkonzerne Comcast und Netflix sind einer früheren Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge an Teilen von Warner Bros Discovery interessiert. Die Frist für die Abgabe unverbindlicher Erstgebote für den Konzern endet am 20. November.