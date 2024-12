Der Unterhaltungskonzern kündigte am Donnerstag die Abspaltung dieses Bereichs von der wachstumsstarken Streaming- und Kino-Sparte an. Dadurch erhöhten sich die «Optionen für eine zusätzliche Wertschöpfung in beiden Geschäftsfeldern». Vor einigen Wochen hatte Comcast Pläne für eine Ausgliederung der TV-Sparte NBCUniversal in eine eigene Aktiengesellschaft vorgestellt.