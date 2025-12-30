Der Medienkonzern Warner Bros Discovery lehnt einem Medienbericht zufolge das Übernahmeangebot ‌der ‌TV- und Filmfirma Paramount Sundance über 108,4 Milliarden Dollar weiterhin ab. Das berichtet der Sender CNBC ​am Dienstag. Vor Weihnachten ‌war bekanntgeworden, dass der ‌US-Softwaremilliardär Larry Ellison das Paramount-Angebot mit einer persönlichen Finanzierungsgarantie stützt. Der Gründer des Datenbankkonzerns Oracle, der zu den reichsten Personen der Welt gezählt wird, ⁠sagte 40,4 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Offerte von Paramount Skydance zu. Die TV- ​und Filmfirma gehört Ellisons Sohn David.