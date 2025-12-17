In einem Brief an die eigene Belegschaft bekannte sich der Warner-Bros-Chef David Zaslav unterdessen zu der bereits unterzeichneten Vereinbarung mit Netflix. «Und wir arbeiten derzeit zusammen, um dieses Geschäft in Abhängigkeit von der Zustimmung der Regulierer und andere Bedingungen abzuschliessen», schrieb er. Die Absage an Paramount geschehe im besten Interesse der Aktionäre, nachdem der Vorstand dessen Angebot mit derselben Sorgfalt geprüft habe wie die Netflix-Offerte, ergänzte er.