Wie hoch die Offerte ist, ⁠teilten weder Warner noch Paramount am Dienstag mit. Einem Insider zufolge ist es aber höher als die 108,4 Milliarden Dollar ‌einschliesslich Schulden, die Paramount bisher für den Konkurrenten in Aussicht gestellt hatte. Das ‌von David Ellison geführte und von seinem ​Vater, dem Oracle-Gründer Larry Ellison, unterstützte Unternehmen will mit der Aufstockung die Bieterschlacht gegen Netflix doch noch für sich entscheiden. Warner Bros. hat sich hinter den Streaming-Pionier gestellt, der 82,7 Milliarden Dollar bietet, aber nur die Filmstudios und das Streaming-Geschäft übernehmen will.