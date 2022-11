Die Umkehrung der Renditekurve wird in der Regel als Vorbote einer Rezession angesehen. Sie impliziert, dass Anleger aus Pessimismus über die wirtschaftlichen Aussichten Geld in längerfristige Anleihen umschichten. Und dieser Pessimismus grassiert, da Notenbanken in aller Welt eine weitere Straffung der Geldpolitik signalisieren, mit der sie die Inflation in den Griff bekommen wollen.