«Obwohl der Anstieg in absoluten Zahlen bescheiden ausfällt, zeigt er, dass auch die als am kreditwürdigsten geltenden Verbraucher beginnen, unter Druck zu geraten», sagte VantageScore-Chefvolkswirt Rikard Bandebo. Zudem gebe es einen Anstieg bei den Zahlungsrückständen für Autokredite und Hypotheken. «Zahlungsausfälle bei besicherten Krediten wie Hypotheken treten in der Regel erst dann auf, wenn der finanzielle Druck für den Verbraucher zu gross wird», sagte Bandebo. Diese Entwicklung gilt als ein weiteres Anzeichen für eine sich eintrübende Konsumstimmung. So ging die Vergabe neuer Auto- und Hypothekenkredite im Juli zurück.