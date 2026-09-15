Während europäische Investmentbanken allgemein seit Jahren Mühe haben, auf dem globalen Handelsmarkt ihre Marktanteile gegen die grössere US-Konkurrenz zu verteidigen - ihr Ertragsmarktanteil fiel von fast 40 Prozent vor neun Jahren auf ein Tief von 25 Prozent im zweiten Quartal 2026 -, konnte die UBS im selben Zeitraum stark punkten. So baute die UBS ihren Anteil am lebhaften globalen Handel seit 2021 um 0,6 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent im zweiten Quartal 2026 aus. Das ist einer der grössten Zugewinne unter den Banken.