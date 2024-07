Das Linksbündnis, das auch ohne absolute Mehrheit darauf pocht, den neuen Premierminister und die künftige Regierung zu stellen, hatte in seinem Wahlprogramm erhöhte öffentliche Ausgaben angekündigt, die nach der Berechnung von Experten jährliche Mehrausgaben von über 100 Milliarden Euro bedeuten. So will das Linksbündnis den Mindestlohn erhöhen, die Preise für Lebensmittel und Energie deckeln, die Investitionen in Bildung und Gesundheit erhöhen und das Renteneintrittsalter wieder von 64 auf 62 Jahre zurücksetzen.