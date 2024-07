Am Mittwoch setzte sich auch der jüngste Trend fort, dass sich kapitalisierungsgewichtete Indizes schlechter entwickelten als der Durchschnitt der Aktien, was eine Folge der Schwäche der Megacaps ist, die sie dominieren. Da Unternehmen wie Apple und Microsoft jeweils 7 Prozent des S&P 500 ausmachen, sind Verluste selbst dann schwer auszugleichen, wenn die meisten Indexmitglieder im Plus liegen. Der S&P 500 fiel am Mittwoch um 1,4 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 seinen schlechtesten Tag seit 2022 erlebte. Ein Bloomberg-Indikator für die "Magnificent Seven" Megacaps gab um 3,5 Prozent nach.