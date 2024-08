2) Es ist in Ordnung, seine Meinung zu ändern

Buffett setzt zwar darauf, Aktien lange zu halten. Aber das Credo ist nicht sakrosankt. Buffett änderte gerade in diesem Jahr bei zwei Aktien seine Meinung. Er rettete 2011 die darbende Bank of America, indem er Aktien des Bankengiganten im Wert von 5 Milliarden Dollar kaufte. In diesem Jahr hat er seinen Anteil dann stückweise um 13 Prozent reduziert. Bei Apple hat er dieses Jahr gar über 50 Prozent seiner Anteile verkauft.