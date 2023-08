Unter dem Strich hat Berkshire im zweiten Quartal, in dem die US-Aktienmärkte fast 10 Prozent zulegten, aber mehr Aktien verkauft als erworben. Die Position am Videospielehersteller Activision Blizzard wurde gleich um 70 Prozent reduziert. Microsoft scheint Activision nach einem Gerichtsentscheid von Juli nun nach langem Warten übernehmen zu können. Berkshire trennte sich ausserdem von seiner Beteiligung am Versicherungsmakler Marsh McLennan und reduzierte die Anteile an General Motors (um fast 50 Prozent), an Globe Life und an Chevron, der fünftgrössten Position im Portfolio von Berkshire.