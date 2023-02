Im vierten Quartal 2022 fallen überdies Buffetts Aktienverkäufe am Konglomerat Kroger, am Videospielherstellers Activision und am Arzneimittelhersteller Merck auf. Berkshire Hathaway reduzierte aber auch die Bestände an Bankaktien. Bei der Bank of New York Mellon verkaufte Buffett fast 60 Prozent des Bestandes, bei US Bankcorp wurden gar über 90 Prozent der übrig gebliebenen Aktien im Berkshire Portfilio verkauft.