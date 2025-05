Der Vize-Vorsitzende Greg Abel solle dann übernehmen, sagte der 94-Jährige am Samstag bei der Hauptversammlung. «Ich denke, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Greg zum Jahresende die Leitung des Unternehmens übernehmen sollte», sagte Buffett. Abel habe von seinen Plänen nichts gewusst, fügte Buffett hinzu. An seinen Anteilen an Berkshire wolle er festhalten.