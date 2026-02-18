Berkshire Hathaway hat in den drei Monaten bis Dezember 5,1 Millionen Aktien von der New York Times gekauft, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht. Die Beteiligung hatte zum Jahresende einen Wert von 351,7 Millionen Dollar. Die Aktien des Medienunternehmens legten im nachbörslichen New Yorker Handel um mehr als 10 Prozent zu.