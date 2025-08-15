UnitedHealth hat derzeit mit mehreren Krisen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr wurde der Manager Brian Thompson in Manhattan erschossen. Der Krankenversicherer sieht sich wie andere in der Branche mit unerwartet hohen Gesundheitskosten konfrontiert. Im April vermeldete das Unternehmen erstmals seit über zehn Jahren Quartalszahlen, die unter den Prognosen der Wall Street lagen, was den Aktienkurs dramatisch einbrechen liess. Seither wurde der CEO ausgetauscht und auch der Finanzvorstand wird bald ersetzt.