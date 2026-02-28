Der operative Gewinn sei um 30 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Unternehmen von Starinvestor Warren Buffett am Samstag mit. Als Grund nannte Berkshire Wertberichtigungen auf seine Anteile am Lebensmittelkonzern Kraft Heinz und am Ölförderer Occidental Petroleum.
Buffett hatte den Chefposten zum Jahreswechsel an seinen langjährigen Vertrauten Greg Abel abgegeben, ist jedoch weiter Verwaltungsratsvorsitzender. Berkshire beendete das Jahr mit einer Barreserve von 373,3 Milliarden Dollar.
(Reuters)