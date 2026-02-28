Der ‌operative Gewinn sei um ‌30 Prozent ​auf 10,2 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Unternehmen von Starinvestor Warren Buffett am Samstag mit. ‌Als Grund nannte Berkshire Wertberichtigungen auf seine Anteile am Lebensmittelkonzern ​Kraft Heinz und am Ölförderer ​Occidental Petroleum. ​

Buffett hatte den Chefposten zum Jahreswechsel ‌an seinen langjährigen Vertrauten Greg Abel abgegeben, ist jedoch ​weiter Verwaltungsratsvorsitzender. ​Berkshire beendete ⁠das Jahr mit einer ​Barreserve von 373,3 ⁠Milliarden Dollar.

(Reuters)