Der ‌operative Gewinn sei um ‌30 Prozent ​auf 10,2 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Unternehmen von Starinvestor Warren Buffett am Samstag mit. ‌Als Grund nannte Berkshire Wertberichtigungen auf seine Anteile am Lebensmittelkonzern ​Kraft Heinz und am Ölförderer ​Occidental Petroleum. ​