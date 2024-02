Berkshire Hathaway verkaufte im vierten Quartal auch rund ein Drittel seiner Beteiligung an Paramount Global und hält nun 63 Millionen Aktien. Die Titel des Medienunternehmens sackten nach dieser Meldung am Mittwoch nachbörslich ab. Berkshire verkaufte weiterhin Anteile am PC-Hersteller HP um 80 Millionen Aktien auf rund 23 Millionen Aktien.