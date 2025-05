Zölle sollten nicht als Waffe eingesetzt werden, sagte Investorenlegende Warren Buffett am Samstag bei der jährlichen Aktionärsversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Je wohlhabender andere Länder seien, desto wohlhabender würden die USA. «Ein ausgewogener Handel ist gut für die Welt», sagte der 94-Jährige. «Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, eine Welt zu schaffen, in der ein paar Länder sagen, ha ha ha, wir haben gewonnen.» Bislang hat sich der Milliardär, der als legendärer Investor gilt, kaum zur US-Zollpolitik geäussert. Diese hatte viele Anleger verunsichert und zu Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten geführt. Buffett rief dazu auf, sich dennoch nicht entmutigen zu lassen. Kritik an Politik und den Menschen, die sich machten, gehöre zum Tagesgeschäft. «Wir befinden uns immer in einem Prozess des Wandels. Ich würde mich nicht entmutigen lassen. Wir haben alle ziemlich viel Glück.»