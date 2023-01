Ausserhalb der Rohstoffindustrie wenig bekannt, ist Mitsui zusammen mit Mitsubishi, Itochu, Sumitomo und Marubeni Teil einer Gruppe von fünf japanischen Unternehmen, die in Energie- und Rohstoffprojekte auf der ganzen Welt investiert. Sie sind der Rohstoffarm von Japan mit Beteiligungen an allen erdenklichen Energieträgern - von Kohleminen in Australien über Ölfelder im Oman bis hin zu Weizensilos in Kanada.