"Was uns im Bericht von Berkshire in erster Linie interessiert, ist, was sie mit Apple machen", sagte Cole Smead, Präsident der Investmentfirma Smead Capital Management, und fügte hinzu, er sei sehr daran interessiert, wie das Unternehmen seinen Bargeldbestand verwendet. Es ist auch möglich, dass die Ergebnisse von Occidental Petroleum im Bericht vom Samstag aufgenommen werden.