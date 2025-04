Dennoch fielen wichtige Berkshire-Aktien wie Apple, Bank of America, Chevron und American Express am Tag nach dem Zollschlag. Da allein der Marktwert von Apple um mehr als 300 Milliarden Dollar gefallen ist, scheint sich Buffetts Entscheidung auszuzahlen, die Beteiligungen am iPhone-Hersteller und an der Bank of America im vergangenen Jahr reduziert zu haben.