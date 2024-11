Kleinanleger in Südkorea haben Gefallen an einigen der grössten in den USA notierten gehebelten ETFs gefunden. Der «Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares», ein Einzeltitel-ETF für Tesla-Aktien, hat in diesem Jahr bisher 225 Millionen Dollar von südkoreanischen Kleinanlegern erhalten. Damit erhöht sich deren Gesamtbeteiligung an dem ETF auf 1,2 Milliarden Dollar (Stand: 8. November), wie aus den Daten der Verwahrstelle hervorgeht.