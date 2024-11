Das Unternehmen des Starinvestors Warren Buffett hat sich im dritten Quartal weiter in grossem Stil aus Aktieninvestments zurückgezogen und Bargeld in Rekordhöhe angehäuft. Die flüssigen Reserven stiegen auf 325 Milliarden Dollar, wie Buffetts Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte.