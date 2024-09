Das Besondere daran: Chubb hat seinen Sitz in Zürich, nämlich in einem Gebäude an der Bärengasse 32 zwischen Paradeplatz und dem beschaulichen Wassergraben Schanzengraben. Doch Chubb war nicht immer schweizerisch. Die Chubb Cooperation wurde in den 80er Jahren in den USA gegründet. Nach der Übernahme durch ACE Limited im Jahr 2016 verlegte sich die zusammengelegte "Chubb Limited" an den bisherigen Hauptsitz von ACE nach Zürich. Das Unternehmen hat heutzutage Niederlassungen in 54 Ländern und ist somit in beinahe allen Weltregionen aktiv. Derzeit werden rund 40'000 Mitarbeitende beschäftigt, davon nur knapp 100 in der Schweiz.