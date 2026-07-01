Alle drei waren Anfang des ⁠Jahres Unterzeichner einer Erklärung, in der führende Notenbanker der Welt dem damaligen Fed-Chef Jerome Powell ​in dessen Streit mit der ⁠Regierung von US-Präsident Donald Trump über die Unabhängigkeit der Zentralbank den Rücken stärkten. Dieses Thema rückte diese Woche wieder in die Schlagzeilen, als der ‌Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass Fed-Direktorin Lisa Cook ihr Amt behalten darf. Trump hatte vergeblich versucht, sie zu feuern. Warsh betonte, die Notenbank halte sich an die Vorgaben des Verfassungsgerichts. Die Fed sei unabhängig. Die Zentralbank sei auf ihr Doppelmandat ‌fokussiert, Preisstabilität zu sichern und Vollbeschäftigung zu fördern: «Und wenn wir das tun, müssen wir uns nicht um ​Politik kümmern», fügte er hinzu. Powells achtjährige Amtszeit als Fed-Chef war am 15. Mai zu Ende gegangen. Warsh wurde am 22. Mai vereidigt. Powell entschied sich jedoch, weiterhin als Mitglied des Fed-Direktoriums im Amt zu bleiben. Er begründete diesen Schritt unter anderem mit anhaltenden Bedrohungen für die Unabhängigkeit der Fed.