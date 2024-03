Kapitalerhöhung geplant

Auch seien die laufenden Projekte weiter vorangetrieben worden, heisst es. So wurde etwa der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses «Syd» in Basel fertiggestellt. Zu einem Ende kam auch die Sanierung von 45 Wohnungen in Basel. Derzeit unterhalte Warteck eine gut gefüllte Pipeline von Projekten im Umfang von rund 240 Millionen Franken für die kommenden 5 bis 7 Jahre, so der Bericht weiter.