Die Neubewertung habe in diesem Jahr zu einer Aufwertung um 8,3 Millionen Franken geführt und lag damit nur leicht unter Vorjahresniveau. Der Marktwert des Immobilienportfolios wird nun mit 1,14 Milliarden angegeben (+8,1 Prozent gegenüber Vorjahr). Nach dem Bilanzstichtag wurden noch zwei weitere Gebäude in Münchenstein mit 116 Wohnungen gekauft, die in naher Zukunft saniert werden sollen.