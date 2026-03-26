Die Mieteinnahmen stiegen um 1,2 Prozent auf 38,0 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Auch die Neubewertung der Liegenschaften ist im vergangenen Geschäftsjahr wieder deutlich positiv ausgefallen. Der Marktwert des Immobilienportfolios lag bei 1,06 Milliarden per Ende 2025, was einem Plus von 2,6 Prozent entspricht.