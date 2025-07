Der Gegenwind an den Finanzmärkten dürfte in den nächsten Monaten von zwei Seiten zu spüren sein. Einerseits hat die Inflation in den USA wegen der Zölle im Juni deutlich angezogen und im Juli, August und September dürfte diese weiter ansteigen. Andererseits werden Firmen, die nicht in der Lage sind, die Preise eins zu eins weiterzugeben, unter Druck geraten. Einzig Nischenanbieter oder solche mit Top-Produkten können die Zölle mehr oder weniger auf die Preise draufschlagen. Das sind aber nicht alle, mahnt Geissbühler. Als Konsequenz führe das zu Margen- oder zu Marktanteilsverlusten. «Unter dem Strich kann ich an diesen 15-prozentigen Zöllen relativ wenig Gutes abgewinnen. Der Zweiteffekt könnte für die Aktienmärkte negativ ausfallen», so das Fazit des Raiffeisen-Experten.