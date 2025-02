Deutschland altert, Afrika wächst: Während Industriestaaten weltweit händeringend nach Arbeitskräften suchen, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten, wittern afrikanische Länder ihre Chance. «Wir haben eine sehr wertvolle Ressource, die Ressource Mensch», sagt der kenianische Arbeitsminister Alfred Mutua. Was Demografen seit Jahren voraussagen, könnte nun beiden Seiten helfen. Deutschland sucht jährlich bis zu 400'000 Fachkräfte. Kenia will in den kommenden drei Jahren jährlich eine Million seiner Bürger in Jobs im Ausland vermitteln. Ein im September geschlossenes Abkommen zwischen beiden Ländern soll es deutschen Arbeitgebern leichter machen, kenianische Fachkräfte einzustellen.