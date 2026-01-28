Wie hat sich die Aktie zuletzt entwickelt?

Trotz starker Geschäftszahlen tendiert die Givaudan-Aktie seit gut einem Jahr nach unten. Während der Aktienkurs aktuell bei rund 3'097 Franken liegt, wurden im September 2024 noch Kurse von über 4500 Franken verbucht. Analysten führen die Kursschwäche vor allem auf die erwartete Wachstumsverlangsamung nach dem Ausnahmejahr zurück sowie auf die generelle Zurückhaltung der Investoren gegenüber Konsumgüter- und Zulieferwerten.