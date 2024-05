Die Aktie des Hörgeräteherstellers Sonova verliert am Freitag 0,7 Prozent und sinkt auf 295,30 Franken. Damit entfernt sie sich vom Hoch dieser Woche, das sie am Donnerstag beim Stand von 297,80 Franken erreicht hatte. An diesem Tag ging sie mit 297,30 Franken aus dem Handel.