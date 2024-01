Das Immobilien- und Handelsimperium des österreichischen Geschäftsmanns René Benko steckt in der Klemme. Von Signa Holding über die Immobiliensparten Signa Prime und Signa Development bis zur Handelssparte Signa Retail haben wesentliche Konzerngesellschaften Insolvenz beantragt. Damit stehen grosse Fragezeichen über Luxustempeln wie dem Globus in Zürich, KaDeWe in Berlin oder Selfridges in London, ebenso wie dem New Yorker Chrysler Building oder dem in Hamburg entstehenden Elbtower. Die undurchsichtige Struktur und der unstillbarer Appetit von Signa auf immer neues Kapital machten sie besonders anfällig.