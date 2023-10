Fink fügte an, dass die US-Wirtschaft weiterhin dynamisch sei und eine Rezession, wenn es dazu käme, möglicherweise erst 2025 eintreten werde. Denn die Übertragung hoher und erhöhter Zinssätze in den USA daure viel länger, bis sie sich auf die Wirtschaft auswirke. "Und was auch immer die Rezessionen sein werden, sie werden recht bescheiden ausfallen. Ich habe also nicht einmal so grosse Angst.“