2. Wie gross ist der Markt für Privatkredite?

Kreditfonds konnten Marktanteile gewinnen in turbulenten Zeiten auf den Finanzmärkten und in Perioden, in denen die Banken keine ausreichende freie Kapazität in ihren Büchern hatten. Geschlossene Privatkreditfonds, die eine der fünf oben genannten Strategien verfolgen, verwalteten nach Angaben von Preqin, einem Datenspezialisten, per Juni 2023 weltweit ein Vermögen von rund 1,7 Billionen Dollar. Das ist mehr als das Dreifache der 500 Milliarden Dollar, die sie noch Ende 2015 in den Büchern hatten. Angesichts von “tektonischen Verschiebungen” an den Finanzmärkten rechnet der Fondsmanager BlackRock mit einem Privatkredit-Volumen von 3,5 Billionen Dollar bis zum Jahr 2028.