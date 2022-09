Käufer von 342 Bauprojekte in ganz China mit Zins-Boykott

Obwohl die Zensur in den sozialen Medien kritische Nachrichten blockiert und Videos der Proteste gelöscht hat, hat sich der Boykott dennoch ausgeweitet. Eine vielbeachtete Liste auf der Open-Source-Website GitHub mit dem Titel "We Need Home" zeigt, dass sich bis Ende vergangener Woche Käufer von 342 Bauprojekte in ganz China dem Boykott angeschlossen hatten. Ende Juli waren es Käufer von 319 Projekten. "Die Regierung konzentriert sich auf die soziale Stabilität und hat nicht daran gedacht, das Problem der unvollendeten Projekte zu lösen", klagt Qi Yu, ein Hauskäufer in der südöstlichen Stadt Nanchang. "Wir können nichts tun, wenn die Regierung uns nicht hilft." Qi hat seine Hypothek von einer Million Yuan (rund 143'000 Euro) seit Juli nicht mehr bedient.