Pekings Führung hält an den Kontakten mit Russlands Präsident Wladimir Putin eisern fest

"Chinas Botschaften waren ziemlich positiv", sagt auch Wu Xinbo, Professor und Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Fudan-Universität in Shanghai. "China hat gezeigt, dass es immer noch hofft, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zu stabilisieren und zu verbessern." Dabei wissen die Akteure sowohl in Washington als auch in Peking, dass sich nichts an der Rivalität der bisherigen Supermacht mit der aufstrebenden Supermacht ändern wird.