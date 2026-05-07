Ein ‌Grund für diese neue Gelassenheit ist eine strategische Neuausrichtung. Während die Exporte in ‌die USA im vergangenen Jahr um 20 Prozent einbrachen, ​erschloss China erfolgreich neue Märkte. Die Ausfuhren nach Afrika schossen um fast 26 Prozent nach oben, nach Lateinamerika um gut sieben Prozent und in die EU um mehr als acht Prozent. Das Ergebnis war ein Rekord-Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar - eine Summe, die der gesamten Wirtschaftsleistung der Niederlande entspricht. «Solange die USA weiter Handel treiben, werden sie mit ‌uns Geschäfte machen müssen», sagt Verkaufsleiterin Yu. «Chinas Lieferketten und die Produktqualität sind stark.»