Gefühlte Benachteiligung Bayern

In der bayerischen Landesregierung und in der CSU gibt es die tiefe Überzeugung, dass Bayern von der Ampel-Regierung und vor allem von Wirtschaftsminister Robert Habeck systematisch benachteiligt wird. So ärgert sich der Ministerpräsident, dass Bayern anders als andere Bundesländer keine Hochwasser-Hilfen des Bundes bekommen hat. Beim Wasserstoff-Kernnetz fühlt sich Bayern als Industrie-Schwergewicht nicht ausreichend angebunden. Das weist das Wirtschaftsministerium allerdings zurück: Bayern sei gut angeschlossen, zwei Grenzübergangspunkte nach Tschechien und Österreich seien als Anbindung an die Importversorgung geplant, heisst es dort.