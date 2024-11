In Wisconsin darf wie in Pennsylvania erst am Wahltag in der Früh damit begonnen werden, per Post eingegangene Stimmzettel auszuwerten. Es gibt in dem Bundesstaat aber zusätzlich die Besonderheit, dass viele der grossen Städte die Briefwahlstimmzettel zur Bearbeitung an einen zentralen Ort liefern. Das kann dazu führen, dass erst in den frühen Morgenstunden nach Schliessung der Wahllokale diese Teilergebnisse eintrudeln. 2020 meldete Wisconsins grösste Stadt Milwaukee gegen 03.30 Uhr das Ergebnis von fast 170'000 Wahlzetteln. Daraufhin schoss Biden plötzlich an Trump vorbei, der bis dahin in dem Staat in Führung gelegen hatte. Prompt reklamierte Trump Wahlbetrug - fälschlicherweise, wie sich herausstellte.