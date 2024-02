Die Rolle des Westens im Krieg

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 waren die Rollen in der westlichen Welt lange klar verteilt. Die USA und die EU-Staaten stellten sich zwar gleich schnell an die Seite der Ukraine. Aber die militärische Hilfe kam vor allem aus den USA, die über eine riesige Rüstungsproduktion und ein gigantisches Waffenarsenal verfügt. Dies sorgte über die Monate für erheblichen Unmut in Washington und war Wasser auf den Mühlen derer, die seit langem eine falsche Balance zwischen den USA und den EU-Staaten bei Ausgaben für Sicherheit beklagen.